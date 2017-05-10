Вашингтон, 10 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. «Оттава» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча и завершилась со счётом 4:2 в пользу хоккеистов из Канады.

Anderson41.com «Оттава»

В составе «Оттавы» шайбы забросили Майк Хоффман, Марк Стоун, Эрик Карлссон и Жан-Габриель Пажо. За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Таким образом, «Оттава» выиграла серию со счётом 4:2 и вышла в финал конференции. В финале подопечные Ги Буше сыграют с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».