Пекин, 10 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Правительство Китая заявило, что здоровью граждан Тайваня ничего не угрожает, несмотря на неспособность Тайбэя принять участие в ежегодной конференции ООН по здравоохранению, сообщает 10 мая Reuters.

Флаг ВОЗ

Тайвань обвинил Пекин в препятствии в участии данной конференции.

Конференция пройдет с 22 по 31 мая в Женеве под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Несмотря на то, что отношения между двумя Пекином и Тайбэем всегда были напряженными, дело усугубилось тем, что на президентских выборах в 2016 году в Тайване победила Цай Инвэнь, лидер «Демократической прогрессивной партии», которая не поддерживает принцип «одного Китая».

Тайбэй убежден, что вопросы здравоохранения не должны политизироваться, так как могут подвергнуть риску здоровье людей.

Напомним, отношения между Тайванем и Китаем находятся на низком дипломатическом уровне ввиду верности Пекина политике «Одного Китая», суть которой заключается в признании только одного государства китайского народа — КНР, Тайбэй категорически не согласен с таким подходом и претендует на официальное признание своей государственности международным сообществом.