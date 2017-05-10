Банги, 10 мая, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Среди погибших миротворцев — трое из Бангладеш, один из Марокко.

Флаг ООН

«Нападение произошло вблизи города Бангасу, в 500 км от столицы Банги», — сообщили представители ООН 8 мая.

Погибшие «голубые каски» входили в состав контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике MINUSCA.

На сегодняшний день ЦАР входит в число беднейших стран мира.

Гражданская война между правительством и повстанцами (в основном мусульманами) длится с 2012 года.

По данным ООН, около 2,2 млн человек в африканской стране нуждаются в гуманитарной помощи.

MINUSCA была учреждена Советом Безопасности ООН в 2014 году. Ее приоритетной задачей является защита гражданского населения.

Помимо этого, миссия осуществляет поддержку переходного процесса, содействует разоружению, демобилизации и репатриации.