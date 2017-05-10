Турин, Италия, 10 мая, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ювентус» (Турин) вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв по сумме двух матчей «Монако» (Монако). Встреча, прошедшая 9 мая в Турине, завершилась со счетом 2:1.

Ювентус

У победителей голевыми действиями отметились Марио Манджукич и Дани Алвес. В составе гостей мяч забил Килиан Мбаппе.

Напомним, что первая встреча между этими командами прошла в среду, 3 мая, в Монако и завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

В финальном матче туринскому клубу 3 июня предстоит сыграть с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мадрид).

Лига чемпионов. ½ финала. 2-й матч

«Ювентус» (Турин) — «Монако» (Монако) — 2:1.

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