Радио REGNUM: первый выпуск за 10 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- МВД Украины: Акция «Бессмертный полк» — политическая провокация;
- «Бессмертный полк» в регионах России собрал миллионы участников;
- Официальная Литва отгородилась от празднования Дня Победы;
- Экс-глава ЦРУ рассказал об угрозе со стороны советской разведки;
- МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов президента;
- В РФ изменились правила въезда для прибывающих из Белоруссии.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/299