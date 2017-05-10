Берлин, 10 мая, 2017, 07:05 — ИА Регнум. В Германии в первом квартале 2017 года число нападений на общежития для беженцев по причинам ксенофобии и расизма сократилось, сообщает Hannoversche Allgemeine.

Mstyslav Chernov Лагерь беженцев

Согласно официальным данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, за первые три месяца текущего года в стране насчитывается около 93 преступлений.

В первом квартале 2015 года было зафиксировано 106 преступлений. В 2016 — более 110.

Под данными преступлениями подразумеваются грабежи, взрывы, поджоги, а также нападение на самих беженцев на территории их размещения.

Большинство злодеяний совершаются представителями праворадикальных группировок, которые руководствуются расизмом, ксенофобией и ненавистью к беженцам.

В 2015 году совершились более тысячи преступлений, это в пять раз больше чем в 2014 году и связано с большим наплывом беженцев из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2016 году было совершено около тысячи нападений.