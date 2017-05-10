Киль, Германия, 10 мая, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Члены немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) считают, что выборы в земельный парламент Шлезвиг-Гольштейна были несправедливыми, сообщает 9 мая Der Spiegel.

Шлезвиг-Гольштейн

Согласно результатам голосования, АдГ набрала всего 5,9% голосов, это самый низкий показатель с декабря 2015 года.

Лидер фракции АдГ в Баден-Вюртемберге Йорг Мойтен считает, что представители Социал-демократической партии вели «явно левую» избирательную кампанию, ссылаясь на то, что АдГ придерживаются правых взглядов.

«Для партии в федеральной земле были созданы неблагоприятные условия, — утверждает Мойтен. — Из 12 тыс. плакатов 10 тыс. были сняты, все мероприятия АдГ должны были проходить под охраной полиции».

Представитель АдГ в Шлезвиг-Гольштейне, возможно будущий глава фракции Йорг Нобис также считает, что против партии велась жестокая избирательная борьба. «Кампания против нас велась несправедливо», — отмечает он.

Выборы в ландтаг Шлезвиг-Гольштейна прошли 7 мая 2017 года. Победу одержал Христианско-демократический союз.

В некоторых федеральных землях по результатам социологических опросов за партию голосуют намного больше респондентов. Например, в Саксонии-Анхальте АдГ заручилась поддержкой 24,3% респондентов, а в Мекленбурге — Передней Померании — 20,8%. На выборах в Шлезвиг-Гольштейне члены партии надеялись на поддержку в 15% избирателей.