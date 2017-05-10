Берлин, 10 мая, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Следователи по поручению Федеральной прокуратуры ФРГ задержали двух подозреваемых террористов в Берлине и Магдебурге (столица федеральной земель Саксония-Анхальт), сообщает 9 мая Der Stern.

Keith Allison Арест

Согласно официальным данным, двое могут быть членами «Джабхат Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также тесно сотрудничать с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам федерального прокурора, задержанный в Берлине должен был работать на террористов. Весной 2013 года он, по некоторым данным, заставил солдата сирийской армии выкопать могилу и, перерезав ему горло, кинул в яму.

Таким образом, он хотел заявить, что власть на данной территории будет принадлежать террористам.

Управление уголовной полиции ФРГ сообщило, что 9 мая в квартирах обоих задержанных прошел обыск. Подозреваемые были арестованы сотрудниками полиции без сопротивления. В ближайшее время будет вестись расследование.