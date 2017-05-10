Абакан, 10 мая, 2017, 05:55 — ИА Регнум. В Хакасии при обрушении межкомнатной стены жилого дома погиб четырехлетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 мая, в республиканском правительстве.

lalabell68 Разрушенная стена

Трагедия произошла 9 мая в 23:40 по местному времени. На станции Аскиз на втором этаже двухэтажного 10-ти квартирного жилого дома обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 квадратных метров. На момент обрушения в квартире находились семь человек. Есть пострадавшие.

Сообщается, что в Аскизский район выехал глава Хакасии Виктор Зимин, чтобы провести совещание и на месте принять решение по оказанию помощи людям, пострадавшим при обрушении жилого дома.

На сегодняшний день известно, что кирпичный жилой дом был построен в 1950 году. По предварительным данным, чрезвычайная ситуация произошла из-за разрыва электрического водонагревателя. На месте обрушения работает 35 спасателей, 10 единиц техники. Из поврежденного дома эвакуировали 42 человека, из них 14 детей. Под завалами людей нет.

Подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы. На месте проводятся работы по разбору завала. Запланировано заседание районной комиссии по ЧС по оказанию помощи жильцам и оценке дома к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, о частичном обрушении двухэтажного жилого дома в Аскизком районе Хакасии 9 мая сообщило Главное управление МЧС России по республике.