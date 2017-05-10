Южно-Сахалинск, 10 мая, 2017, 06:04 — ИА Регнум. 9 Мая 2 тыс. граждан Южной Кореи специально прибыли на туристическом лайнере на Сахалин, чтобы встретить День Победы вместе с сахалинцами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области 2000 туристов из Южной Кореи прибыли на Сахалин всего на один день — День Победы

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Утром 9 Мая круизный лайнер «Коста Виктория» ошвартовался у пирса сахалинского порта Корсаков. В программе пребывания значились лишь праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. И, конечно, осмотр достопримечательностей Сахалина и Курил.

Готовились к приему такой огромной туристической группы задолго.

«Договоренность была достигнута еще год назад, в ходе встречи директора первого департамента Азии регионального министерства экомического развития Дмитрия Хана и генерального директора южно-корейской компании «Лоттэ Тур Девелопмэнт Ко» Пек Хён. Одномоментно принять такое большое количество туристов — серьезное испытание. Была проведена колоссальная подготовительная работа, разработана интересная турпрограмма. В Сахалинского госуниверситете провели кастинг, отобрав волонтеров, хорошо владеющих корейским языком. Для перемещения туристов подготовили 70 комфортабельных автобусов», — рассказал ведущий советник сахалинского агентства по туризму Сахалинской области Иван Шевченко.

В период японской колонизации Сахалина корейские семьи насильно разделяли. Трудоспособных мужчин и женщин угоняли на Сахалин для работы на рудниках и лесозаготовках. В память о них одну из сопок города Корсакова назвали Горой Печали. Она стала первым местом остановки туристов. В 2007 году здесь был установлен монумент из металла в память о потерявших друг друга родных и близких.

Гостей в Корсакове встретили хлебом и солью и, конечно, русскими народными песнями.

В островной столице туристы посмотрели музейно-мемориальный комплекс, возложили цветы к Вечному огню.

«В те трудные давние годы мои родные жили и работали здесь много лет. И, конечно, побывать здесь и все увидеть своими глазами, было для меня очень важно», — поделилась молодая туристка из Южной Кореи И Ен Сук.

Южно-корейские туристы прибыли на Сахалин всего на один день — День Победы. Но все изъявили желание побывать здесь еще раз и более подробно ознакомиться с достопримечательностями.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток отпраздновал День Победы с размахом. По регионам прошел «Бессмертный полк» — в шествии приняли участие десятки тысяч человек. В Хабаровске, Владивостоке, на Сахалине прошли масштабные военные парады.