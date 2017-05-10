Берлин, 10 мая, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Результаты социологического опроса, проведенного немецким журналам Der Spiegel с 5 по 9 мая, свидетельствуют о том, что Союз ХДС/ХСС (коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) продолжает опережать Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Уильям Хогарт. Выборы

За Союз ХДС/ХСС проголосовали 38% респондентов, а за СДПГ — 29,9%.

Партия Зеленых потеряла почти один процентный пункт, за нее проголосовали 6,5%.

Поддержка избирателей за Свободную партию Германии (6,3%), партию Левых (8,5%) и «Альтернативу для Германии» (9,2%) остается стабильной.

В начале марта 2017 года, когда кандидатуру Мартина Шульца, председателя СДПГ, выдвинули на пост канцлера ФРГ, Союз ХДС/ХСС и СДПГ шли нога в ногу.

Однако сейчас разница между ними составляет 11,1% голосов.

Для социал-демократов важен результат земельных выборов в парламент Северного Рейна-Вестфалии, так как на прошедших выборах в Сааре и Шлезвиг-Гольштейне они потерпели поражение.