Берлин, 10 мая, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Популярность Социал-демократической партии Германии среди избирателей идет на спад на протяжении последних трех месяцев. Тому есть несколько причин, пишет 9 мая Der Spiegel.

Spd.de СДПГ

Во-первых, было уделено большое внимание тому, что в марте 2017 года Мартин Шульц, кандидат на пост канцлера ФРГ, стал председателем СДПГ, сменив на этом посту Габриэля Зигмара.

Ажиотаж вокруг его персоны не утихал на протяжении нескольких недель, в одном социологическом опросе партия даже опередила на несколько процентов Христианско-демократический союз (ХДС).

Эйфория окрыляла Шульца и его партию, однако социал-демократы не должны были надеяться, что она затянется надолго, пишет издание.

Во-вторых, у СДПГ мало контента. Избирательная кампания Шульца проходит под лозунгом «Время для большей справедливости». После своего назначения он говорил о семейных и трудовых реформах, но спустя время не упоминал о многих пунктах.

Например, о возвращении паритетных взносов в страховые фонды, о бесплатном образовании с детского сада до университета и так далее.

У кампании Ангелы Меркель было намного меньше конкретных предложений.

В-третьих, разговоры о возможном создании коалиции СДПГ, партии Левых и Зеленых по инициативе социал-демократов не приветствуются среди большого количества избирателей.

Для СДПГ результаты выборов в земельный парламент Северного Рейна-Вестфалии, которые пройдут 14 мая, имеют большое значение.

Члены партии опасаются очередного поражения, так как на прошедших выборов в ландтаг Саара и Шлезвиг-Гольштейна победу одержала партия ХДС.