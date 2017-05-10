Вашингтон, 10 мая, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретится с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в Белом доме в среду, 10 мая. О предстоящей встрече информационному агентству Associated Press сообщили пожелавшие остаться анонимными чиновники, близкие к администрации президента США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Переговоры президента США с главой российского МИД пройдут после встречи Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как ожидается, предметом переговоров станет прежде всего наиболее актуальный вопрос международной политики — российский план стабилизации ситуации в Сирии.

По мнению издания, предстоящую встречу невозможно отделить от «политической драмы администрации Трампа в Вашингтоне», где ФБР расследует возможный сговор между избирательной компанией Трампа и Кремлем.

Напомним, американский лидер еще ни разу не встречался со своим российским коллегой: между главами США и РФ состоялось несколько телефонных переговоров.

Ранее, 12 апреля, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам визита госсекретаря в Москву было принято решение о создании рабочей группы по решению важных вопросов, направленных на стабилизацию российско-американских отношений.