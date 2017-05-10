Благовещенск, 10 мая, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Торжественные шествия «Бессмертного полка» в Биробиджане и Благовещенске 9 мая, сплотили свыше 23 тыс. человек. Колонны прошли не только в столицах дальневосточных регионов, но и в других населённых пунктах. В Еврейской автономной области, к примеру, таковых было 23 — люди пронесли по улицам портреты воинов-победителей и почтили их память, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство ЕАО Бессмертный полк в Биробиджане

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В Благовещенске «Бессмертный полк» прошёл по главной улице города до площади Победы. Только по официальным данным, в колонну встали 13 тыс. человек. С портретами своих родных также вышли жители амурских сёл и других городов.

Правительство Амурской области Бессмертный полк в Благовещенске

Координатор акции в Благовещенске Ксения Белоусова отметила, что очень отрадно, что столько людей помнит солдат, поскольку память является нашим главным богатством.

«В наших сердцах и в нашей памяти все, кто погиб на этой войне и не дожил до этого дня, останется вечно живым. А значит, чтобы не случилось, каждое 9 мая они должны, и будут идти, победным строем в любые времена по главной улице нашего города пока есть мы. Те, кто помнит», — сказала Ксения Белоусова.

Правительство ЕАО Бессмертный полк в Биробиджане

Численность участников «Бессмертного полка» в Биробиджане по сравнению с 2016 годом увеличилась в 1,5 раза и составила 10 тыс. человек. В общей сложности по ЕАО колонны прошли в 23 населённых пунктах.

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Жительница областного центра рассказала, что без слёз историю своей семьи вспоминать не может. Её отец с 1941 года по 1945 год прошёл всю войну, был разведчиком в артиллерийском полку и вернулся домой глухим. После окончания войны он прожил всего 10 лет и умер от ран.

«Мне ещё 8 лет не было, когда он умер. Когда он ушёл на фронт, у мамы уже было двое детей. Хорошо, что отец вернулся живым, и я родилась в 1947 году. Если бы он погиб, не было бы меня, моей дочери, внуков, правнуков, спасибо отцу за его подвиг. Вечно будем его помнить», — поделилась участница «Бессмертного полка».

«Моего прадедушку зовут Ушаков Семён Иванович. Он воевал и в Великую Отечественную, и на русско-японской. Был фельдшером на последней войне. Дед прожил 102 года в селе Биджан Ленинского района. Когда закончил войну, работал почтальоном там же, в селе Биджан. О войне рассказывать не любил», — рассказывает житель Биробиджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более чем в 2 тыс. городах страны прошёл «Бессмертный полк». В колонны встали 7,8 млн человек, что на 1,6 млн больше, чем в 2016 году.