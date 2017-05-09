Вашингтон, 10 мая, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Как следует из письма, Трамп согласился с рекомендацией генерального прокурора Джеффа Сешнса, отметив также, что Коми «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Очень важно, чтобы мы нашли новое руководство для ФБР, которое восстановит общественное доверие и уверенность в жизненно важной миссии правоохранительных органов», — заявил Трамп.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Род Розенштейн заявил о том, какие ключевые ошибки были допущены в деятельности главы ФБР.

Серьезной ошибкой и превышением должностных полномочий было объявление 5 июля 2016 года о завершении рассмотрения дела об электронной переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон без уголовного преследования. Принять такое решение могла действующий в то время генеральный прокурор Лоретта Линч. В пределах своих полномочий глава ФБР мог объявить лишь о завершении расследования бюро и передаче результатов в прокуратуру.

Кроме того, недопустимым с точки зрения этики и принятой в ведомстве практики стало обнародование «уничижительной информации о предмете расследования».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение об отставке главы ФБР Джеймса Коми. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, соответствующее решение президент США принял на основании рекомендаций генерального прокурора США.