Вашингтон, 10 мая, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и принял решение об увольнении главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге 9 мая, передает ABC News.

Donaldjtrump.com Трамп

«Сегодня президент Дональд Трамп сообщил директору ФБР Джеймсу Коми, что его полномочия прекращены, и он уволен с должности», — заявил представитель Белого дома.

Как уточнил Спайсер, соответствующее решение было принято на основании рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштейна.

Решение было принято после того, как ФБР подтвердило ошибочность представленной Коми информации о количестве писем, отправляемых Хумой Абедин, помощницей экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, на личный компьютер своего мужа сенатора Энтони Вейнера.

Ранее кандидат на выборах президента США 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении Россию и главу ФБР Джеймса Коми.