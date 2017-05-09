Вашингтон, 9 мая, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) не должны снимать санкции, введенные против России. Об этом, как передает RT, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

«США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по Минским договоренностям», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных компаний и физических лиц РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.

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