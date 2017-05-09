Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Гала-концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга значился последним пунктом программы праздничных торжеств по случаю 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 г

Музыка и песни на главной площади зазвучали сразу после завершения шествия «Бессмертный полк», и поэтому многие участники памятной акции остались на Дворцовой с портретами своих близких — фронтовиков, блокадников, тружеников тыла.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 г

К прошедшим по Невскому проспекту людям присоединились другие горожане и гости Петербурга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 г

Среди тех, кто стал зрителями концерта, было много пожилых людей, ветеранов, жителей блокадного Ленинграда.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 г

Пришли послушать песни военных лет и люди средних лет, и молодежь.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 г

Праздник Победы в городе-герое Ленинграде завершился в 22:00 праздничным салютом.