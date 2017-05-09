Уфа, 9 мая, 2017, 23:10 — ИА Регнум. 9 мая в Уфе общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», по оценкам мэрии города, собрала вместе со зрителями около 60 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM участники акции, цифра может быть несколько завышена, но не подлежит сомнению, что вместе со зрителями счет шел на десятки тысяч человек.

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Екатерина Некрасова ИА REGNUM Украшение шествия — барабанщицы

В прошлом году в акции, по оценкам администрации Уфы, приняли участие около 53 тыс. горожан, участниками высказывалось недовольство, что «строились дольше, чем шли», «маршрут состоял из двух небольших транспортных остановок». В этом году в связи с большим количеством желающих принять участие в шествии администрацией города принято решение продлить маршрут от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Дружная семья Рязаповых едет с окраины Уфы на шествие «Бессмертный полк»

Семья Рязаповых приехала на шествие с окраины города. За портреты трех родственников пришлось заплатить 1350 рублей некой фирме. «Не жалко! — заявляет Зульфия Рязапова. — Мы ищем сведения еще о трех родственниках, и для них тоже закажем портреты». По утверждениям волонтеров, в Башкирии есть организации, готовые изготовить портреты для «Бессмертного полка» бесплатно. Семья едет в маршрутном автобусе, обменивается сведениями с другими пассажирами. В автобус входит группа подростков, часть из них держит портреты, изготовленные в школьной мастерской, с должным уважением, две девушки обращаются с портретами достаточно вольно.

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«Если бы в школе в обязательном порядке они прочли блокадный дневник Тани Савичевой, если бы им с раннего детства в доступной форме рассказывали о тружениках тыла и героев войны, поведение многих старшеклассников было бы иным, по иному они бы относились и к «детям войны», к людям, у которых было отнято детство», — считает председатель отделения всероссийской политической партии «Защитники Отечества» в Башкирии Евгений Арсюков.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Фото на память

По словам уфимцев, в этом году «было меньше ветеранов», «больше маленьких детей в военной форме», «меньше организованных школьников», «больше икон и портретов Сталина», «больше гармонистов и баянистов».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Учитывая данные опроса — неудивительно

Представители ВПП «Партия Великое Отечество» нашли присутствие портретов Сталина на шествии вполне объяснимым и соответствующим данным опросов, свидетельствующим, что деятельность Иосифа Сталина на посту руководителя СССР в период Великой Отечественной войны положительно оценивают 50% жителей России. Член Политического комитета Регионального отделения ПВО Ришат Зарипов отметил: «Проявление любви народа к Сталину вопреки рекам компромата является прямым повторением явления, которое описал Александр Сергеевич Пушкин в драме «Борис Годунов» — царедворцы-западники убили законного правителя и навязывали народу на царствие Лжедмитрия. Народ, «безмолствуя», самозванца не принял. Так и в наше время хулители Сталина изобретают все новые обвинения против вождя, однако народ, «безмолствуя», упорно не принимает наветы, и точно знает, кем на самом деле является Сталин для нашей страны, и всё более открыто чтит его память».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM По обочинам маршрута шествия колонны — толпы людей

«У меня нет оснований не доверять данным администрации Уфы. «Судя по снимкам, сделанным с высоты, в шествии приняли участие десятки тысяч людей, — высказал свое мнение представитель НОД Марк Сагадатов. — Иконы действительно были. Одна из них — написанная в Уфе Казанская икона Божией Матери «Державный Покров» с изображенными на ней князем Пожарским и старостой Мининым, возглавившими народное ополчение во времена польской интервенции». Шумной компании с тремя флагами — России, Башкирии и Азербайджана — понравилось почти всё. «Нас не хотели пускать с флагом Азербайджана, но это неправильно, — считают студенты. — Дедушка одного из нас потерял зрение, защищая Сталинград, это наша общая победа. И мы были возмущены, когда в Таджикистане запретили проводить акцию Бессмертный полк!»