Мадрид, 9 мая, 2017, 22:58 — ИА Регнум. «Я не думаю, что этот матч будет похож на первый, — говорит он. — Мы столкнемся с сильным соперником, который победил нас 3:0 дома в Лиге чемпионов и в чемпионате Испании, дважды обыгрывал в финале Лиги чемпионов, это отличный вызов».

Atleticodemadrid.com Игроки «Атлетико»

При этом Симеоне добавил, что «Атлетико» не будет менять свой подход к игре.

«У нас есть уверенность, что мы можем это сделать (отыграться), — говорит тренер. — У меня есть уверенность в своих игроках, которых я знаю уже много лет, и я не сомневаюсь, что мы проведем хороший матч».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая «Атлетико» на выезде уступил «Реалу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 0:3.

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