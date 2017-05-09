Тула, 9 мая, 2017, 22:01 — ИА Регнум. 80 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Туле 9 мая — в этом году акция состоялась уже в пятый раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ветераны Великой Отечественной войны возглавили колонну «Бессмертного полка»

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ветеранов провезли на автомобилях советских лет

В шествии приняли участие жители Тулы разных профессий, возрастов: все они прошли колонной, держа в руках портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Портреты родных и близких — фронтовиков и тружеников тыла — пронесли жители Тулы, в колонне — губернатор Алексей Дюмин с семьей

По традиции «Бессмертный полк» прошел через главную городскую площадь, по проспекту Ленина и завершил свое шествие в ЦПКиО имени П.П. Белоусова. Во главе колонны, в военных автомобилях советских лет, проехали ветераны Великой Отечественной войны.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Шествие в этом году проводится в пятый раз

В шествии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, вместе с супругой и сыном. Глава региона шел с портретом своего деда, старшего лейтенанта Богатырева Ивана Ефимовича. Иван Богатырев командовал ротой мотострелкового полка с августа 1941 года. В октябре 1941-го он был тяжело ранен в оборонительном бою под городом Смоленском. Награжден орденом «Красная звезда», орденом Отечественной войны 2-й степени, а также медалью «За Победу над Германией». Супруга главы региона Ольга Дюмина прошла в колонне с фотографией своего деда, старшего сержанта Деняченко Василия Терентьевича. С 21 июня 1941 года по август 1943 года Василий Деняченко проходил службу в стрелковой дивизии. Уже в декабре 1941 года Василий Терентьевич был тяжело ранен немецкими захватчиками. После лечения в госпитале он принимал участие в боях Сталинградского фронта и в октябре 1942 года снова был ранен. Деняченко Василий Терентьевич награжден Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Управление пресс-службы правительства Тульской области В первый раз «Бессмертный полк» состоялся в Туле 9 мая 2013 года

В первый раз «Бессмертный полк» состоялся в Туле 9 мая 2013 года, тогда участие в акции приняли 10 тысяч человек. В прошлом, 2016 году, на шествие вышли 180 тыс. человек.

В этом году, по информации организаторов, в тульской колонне прошли 80 тысяч человек, еще почти 52,5 тысячи приняли участие в шествиях в других муниципальных образованиях Тульской области.