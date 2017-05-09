Мюнхен, Германия, 9 мая, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка», в котором приняло участие несколько сотен человек, прошло в Мюнхене, 9 мая сообщает собственный корреспондент ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна «Бессмертный полк». Мюнхен. 9 мая 2017 года

Марш «Бессмертного полка» начался в 17:00 на Виттельсбахер Платц и завершился возложением цветов на площади Жертв Национал-социализма. Организатором акции выступила немецкая ячейка движения «Суть времени». По подсчетам организаторов, в акции приняло участие несколько сотен человек. Многие участники пришли на акцию вместе с детьми.