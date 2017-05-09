Пекин, 9 мая, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Китая на днях провели успешные испытания ракетного вооружения нового типа. Об этом, как передает НТВ, сообщило Министерство обороны Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, ракетные испытания, состоявшиеся в рамках плановых учений в Бохайском заливе, завершились достижением «ожидаемого результата».

«С целью повышения способности ВС выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы госбезопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.