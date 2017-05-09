Чебоксары, 9 мая, 2017, 21:43 — ИА Регнум. С каждым годом День Победы в Чебоксарах собирает всё больше зрителей, становясь «всенародно любимым праздником» не только для ветеранов, но и жителей всех возрастов. 9 мая Красная площадь в столице Чувашии, несмотря на пасмурно-дождливую погоду, была практически вся заполнена: жители и гости столицы традиционно приходят посмотреть военизированный парад, принять участие в шествии «Бессмертного полка», поздравить и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Не обходится без слёз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 87-летняя труженица тыла Тамара Иванова

Официальные мероприятия в Чебоксарах традиционно начались с возложения цветов в мемориальном комплексе «Победа» и торжественного митинга на Красной площади, который продолжил праздничный парад. Открывая митинг, глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что на фронтах войны защищали Отечество 208 тыс. уроженцев республики, из них почти 106 тыс. погибли.

«Все меньше остается участников и очевидцев военных событий. Помнить и прославлять их подвиги, пресекать преступные попытки фальсификации истории, укреплять народное единство — наш нравственный долг пред поколением победителей», — сказал, в частности, глава республики.

В первых рядах сидели ветераны вперемешку с высокопоставленными чиновниками и депутатами всех уровней. Ветераны и труженики принимали поздравления и были искренне рады каждому, кто хотел с ними общаться. Одной из старейших участниц стала 98-летняя Анна Лаванова, которая в годы войны преподавала и работала медсестрой. «В день Победы сама повесила знамя на крышу школы», — говорит труженица тыла, убрав в карман старенький сотовый телефон.

Недалеко скромно сидела 87-летняя труженица тыла Тамара Иванова, которая и пришла на парад со своей дочерью Людмилой Лазаревой. Во время войны она жила и работала в карточном бюро в Козловском районе, где выдавались продовольственные карточки, убиралась и сторожила здание.

«Выдавали хлеб. 200 граммов — иждивенцам, работающим — 800 граммов. С войной связаны тяжёлые воспоминания. Кушать тогда было нечего. Голод и холод. Помню, за дровами мы с мамой ходили за Волгу. Рано утром вышли голодные, ничего не поели, даже воды с собой не было, а под вечер возвращались. За весь день — ни крошки во рту не было, и я заплакала. «Мама, я кушать хочу», — говорила ей. Увидели домик, свет там горел — зашли, нас угостили печёной картошкой, хлеба у них тоже не было. Так и жили», — рассказывает Тамара Иванова, и на глаза у неё наворачиваются слёзы. Не может сдержать слёзы и стоящая рядом дочь: «Не могу её рассказы без слёз слушать».

Тамара Иванова 43 года выступала в фольклорном ансамбле, и сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, готова дать фору молодым. «Участница художественной самодеятельности, играет на трещотке, поёт и танцует. В прошлом году, когда она отдыхала в санатории и когда туда приезжал Михаил Игнатьев, песню на одном дыхании исполнила, за что получила именные часы», — вспоминает её дочь, показывая прошлогодние фотографии.

Неожиданно беседу прерывает сидящий рядом другой труженик тыла, представившись и попросив выслушать его, но не озвучивать в публикации фамилии.

«Я 31-го года рождения, труженик тыла. Во время войны мы на быках пахали, травой питались. Меня забрали в конце войны на военный завод, где мы пилили дрова. Тогда мне было 14 лет…» — сказал он, но продолжить не смог — нахлынули воспоминания, полились слёзы. Он опустил голову, пытаясь скрыть свою боль.

«Обидно мне! После войны несколько раз было снижение цен, а сейчас цены с каждым годом растут, а пенсия маленькая. Обидно нам, очень обидно! Обидно, что и на Колхозный рынок не зайдёшь — хотели там молоко и творог продавать, а с остановок гоняют. Игнатьева встретил на рынке в прошлом году, поднял на эту тему — он обещал поговорить, сказав, что рынок сейчас частный», — говорит труженик тыла, едва сдерживая новый поток слёз.

Читайте также: У ветеранов — «Моя война», у политиков — «своя борьба»

В первых рядах на параде внимание журналистов привлекла белокурая, улыбающаяся женщина — как выяснилось, 92-летний ветеран войны. Она представилась Ириной Алексеевной, рассказав, что выносила раненых с поля боя, оказывала первую медицинскую помощь. Войну прошла в составе гвардейской дивизии, участвовала в битве на Курской дуге, «потом в Белоруссии, доехала до Кенигсберга»: «За четыре дня при штурме Кенигсберга в нашей армии мы потеряли 1200 человек».

«Нам помогало выжить стремление к победе, желание разбить врага и одержать победу. День Победы я встретила в восточной Пруссии — было счастье без предела!» — рассказывает ветеран. И сегодня она продолжает следить за тем, что происходит в стране, — смотрит новости, читает газеты.

«Конечно, слежу. Восстановили армию сейчас. Путин постарался, всю силу вложил для этого. Пожелание моё — чтобы войны не было, чтобы жили мирно, чтобы молодёжь была здоровой, вела здоровый образ жизни. Наша Родина большая — территория большая, поэтому нужна здоровая молодёжь, что охранять её рубежи», — говорит ветеран.

Отметим, что в параде в Чебоксарах приняли участие 20 парадных расчётов и 60 единиц военной техники, впервые были задействованы две зенитные установки. Парад сменило шествие участников акции «Бессмертный полк», ряды которого растут: если в прошлом году было 20 тыс. человек, то в этом году к «полку» присоединились более 25 тыс. В колонне прошли школьники, студенты и представители молодежных организаций, горожане и ветераны. Люди пришли с портретами своих отцов и дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В Чувашии к акции «Бессмертный полк» присоединились все муниципалитеты. Второй год принимают участие в марше глава Чувашии Михаил Игнатьев, его супруга Лариса Игнатьева и сын Иван. Среди постоянных участников шествия «Бессмертного полка» — активистка ССК «Патриот» Ольга Елизарова, которая об одном из подвигов своего деда, служившего артиллерийским разведчиком, узнала при подготовке к акции.

«Несколько лет назад я наткнулась на сайт, где можно было узнать обо всех героических поступках героев Великой Отечественной войны. Про моего деда было написано: «Сержант гвардии Елизаров Гордей Федотович в бою с немецкими захватчиками показал себя стойким, смелым и отважным младшим командиром, хорошо организовал работу отделения разведки и своевременно доносил все сведения о противнике. При атаке танков и пехоты противника из личного оружия истребил до 50 фашистских солдат и офицеров, создавая безопасность для расчетов орудия, все атаки были отбиты». Прочитав это, гордость за моего деда охватила меня. Я всегда знала, что мой дед — герой. Он повлиял на мою судьбу в целом, когда я боялась что-либо сделать, я всегда думала про себя, что мой дед на войне был, ничего не боялся, а моя проблема — совсем ничего по сравнению с войной. Он меня всегда вдохновлял на новые подвиги», — говорит Ольга Елизарова.

В проведении праздника хотелось бы выделить роль полиции, которая действовала слаженно и скоординированно, в том числе с началом дождя переходя на ручное регулирование на перекрёстках, давая возможность пешеходам быстрее перейти дорогу. Меры безопасности в столице республики были значительно усилены: чтобы пройти на Красную площадь, жителям и гостям столицы приходилось преодолеть два пункта проверки, включая металлоискатели, а при перекрытии дороги правоохранители использовали грузовой транспорт. К этому жители отнеслись с пониманием и одобрением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике в настоящее время проживают 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2016 году — 1250, в 2015 году — 1,5 тыс.), 16 тыс. тружеников тыла (в 2016 году — 18,9 тыс. человек, в 2015 году — 22 тыс.), 4,5 тыс. вдов умерших (в 2016 году — 5 тыс., в 2015 году — 5,6 тыс.), 55 вдов погибших участников войны (в 2016 году — 62), 73 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2016 году — 79, в 2015 году — 84), 48 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».