Волгоград, 9 мая, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Семенович Туров принял участие в акции «Бессмертный полк» в Волгограде вместе с однополчанами. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, на фронт он попал еще в августе 1941 года.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Родина-мать зовет!

«До января 1942 года командовал взводом, потом ротой в 956-мстрелковом полку 299-й стрелковой дивизии, был командиром роты 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта.

Принимал участие в обороне Москвы и Тулы, освобождении Калуги. Был тяжело ранен. После выздоровления в 1942 году в должности командира роты противотанковых ружей, исполняющего обязанности командира батальона 724-гострелкового полка 315-й стрелковой дивизии 62-й армии принимал участие в обороне Сталинграда, потом воевал на Северо-Кавказском фронте», — рассказал Туров.

После очередного тяжелого ранения и лечения он вновь вернулся на фронт — командовал ротой в 356-м запасном стрелковом полку, а с сентября 1943 по декабрь 1944 года принимал участие в боях на 2-м Белорусском, затем на 1-м Украинском фронтах в должностях командира роты 757-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, командира 285-й отдельной стрелковой роты военной комендатуры города Гинденбург (Германия).

«Освобождал Белоруссию, Литву, города Минск, Каунас и Мариамполь, форсировал Неман. После войны служил командиром роты 23-го отдельного дисциплинарного батальона Северной группы войск, дежурным помощником военного коменданта города Лигниц, начальником службы снабжения, помощником начальника штаба 45-го отдельного полка ВМФ, командиром строительного батальона Управления спецстроя Министерства обороны СССР. Сейчас полковник в отставке».

По словам Турова, 9 мая он всегда встречает в строю и обязательно встречается с боевыми друзьями.

Напомним, что в шествии «Бессмертного полка» в Волгограде приняли участие порядка 50 тысяч человек. Всего в Волгоградской области собралось не менее 125 тысяч однополчан.