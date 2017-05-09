Берлин, 9 мая, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Информация в СМИ Германии о готовящемся ужесточении экономических санкций в отношении Пхеньяна соответствует действительности. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

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«Постоянные угрозы применения ядерного оружия вызывают у нас (властей Германии) большую тревогу», — заявил он.

Эдерер добавил, что мировому сообществу необходимо усилить давление на власти КНДР и принудить их вернуться за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Командования спецоперациями американских ВС генерал Рэймонд Томас заявил, что власти США рассматривают Корейскую Народно-Демократическую Республику как глобальную, а не региональную угрозу.

«Раньше КНДР представляла собой региональную угрозу, — сказал Томас. — Теперь она стала глобальной из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами».

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