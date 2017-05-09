Архангельск, 9 мая, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Сопредседатель АССК России Алексей Митенев впервые приехал на акцию «Бессмертный полк» в Архангельск из области. 9 мая 2017 года он пронес портрет своего прадеда Василия Ильича Митнева, подвиги которого вдохновили всю семью на изучение истории. Об это он сам заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Анна Кошечко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Архангельске

«Мой прадедушка воевал в Финскую войну. Прошел Великую Отечественную войну. Был ефрейтором 293 гаубичного артиллерийского Краснознамённого полка. Награжден дважды Медалью «За Отвагу», «Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной Войны 2 степени», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-ом Белорусском фронтах. Рассказывал, как оставил свой автограф на рейхстаге», — отметил Митнев.

«Имеются у меня выписки из наградных листов с описанием подвигов. Больше всего меня вдохновляет следующий подвиг прадеда: при прорыве обороны противника на западном берегу реки Адер и на подступах к городу Берлин с 16.04.1945 по 26.04.1945 красноармеец Митенев, работая за установщика и заряжающего, быстро и чётко выполнял обе обязанности. За всё время боя личным примером воодушевлял остальных бойцов расчёта на выполнение поставленных задач перед расчётом. В результате в период боёв с 16.04.1945 по 26.04.1945 огнём орудия разбит: становый пулемёт, МП, 75 мм орудие. Орудие участвовало в подавлении огня артбатареи и отражении 2-х контратак противника. В бою за пригород города Берлин, Буххольц 21.04.1945 при обстреле ОП батареи противником прямым попаданием в погребок со снарядами загорелись заряды. Красноармеец Митенев, рискуя жизнью, бросился тушить пожар. При помощи шинелей, палаток и земли, пожар им быстро был ликвидирован, тем самым красноармеец Митенев спас от разрывов 75 снарядов и своё орудие от повреждения. Красноармеец Митенев достоин правительственной награды ордена «Отечественная Война 2 степени», — поделился участник «Бессмертного полка».

По его словам, посещая мемориалы, посвященные бойцам Красной Армии, он всегда представляет, каким мужеством должны были обладать солдаты. «У меня в семье не один герой войны. Но я очень горжусь, что являюсь прямым потомком Василия Ильича! И с особой гордостью нес портрет прадеда по улицам Архангельска!», — добавил внук героя.

Напомним, что «Бессмертный полк» в Архангельске собрал более 15 тысяч участников. А всего в Архангельской области акция объединила 45 тысяч человек.