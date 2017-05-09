«Подвиги деда вдохновили всю семью» — участник «Бессмертного полка»
Архангельск, 9 мая, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Сопредседатель АССК России Алексей Митенев впервые приехал на акцию «Бессмертный полк» в Архангельск из области. 9 мая 2017 года он пронес портрет своего прадеда Василия Ильича Митнева, подвиги которого вдохновили всю семью на изучение истории. Об это он сам заявил корреспонденту ИА REGNUM.
«Мой прадедушка воевал в Финскую войну. Прошел Великую Отечественную войну. Был ефрейтором 293 гаубичного артиллерийского Краснознамённого полка. Награжден дважды Медалью «За Отвагу», «Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной Войны 2 степени», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-ом Белорусском фронтах. Рассказывал, как оставил свой автограф на рейхстаге», — отметил Митнев.
«Имеются у меня выписки из наградных листов с описанием подвигов. Больше всего меня вдохновляет следующий подвиг прадеда: при прорыве обороны противника на западном берегу реки Адер и на подступах к городу Берлин
По его словам, посещая мемориалы, посвященные бойцам Красной Армии, он всегда представляет, каким мужеством должны были обладать солдаты. «У меня в семье не один герой войны. Но я очень горжусь, что являюсь прямым потомком Василия Ильича! И с особой гордостью нес портрет прадеда по улицам Архангельска!», — добавил внук героя.
Напомним, что «Бессмертный полк» в Архангельске собрал более 15 тысяч участников. А всего в Архангельской области акция объединила 45 тысяч человек.