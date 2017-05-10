Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Ростовский парк культуры и отдыха имени 1 Мая погрузился в атмосферу весны 45-го. В донской столице вслед за Санкт-Петербургом реализован арт-проект под названием «Рио Рита — радость Победы». 9 мая под песни военных лет здесь, у фонтана, ликовали и танцевали пары всех возрастов — от мала до велика, передает корреспондент ИА REGNUM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Горожане ликовали и танцевали под мелодии военных лет

Булатова Екатерина ИА REGNUM Военный духовой оркестр

«Мы выбрали этот старый городской парк неслучайно. Для точной передачи атмосферы важно, чтобы место имело историю, сохраняло атрибуты времени. Парк имени 1 Мая — редкий для юга России садово-парковый комплекс, сохранивший историческую планировку и элементы озеленения второй половины XIX века. Он имеет статус памятника истории и культуры федерального значения», — отметила председатель оргкомитета арт-проекта Елена Стратьева.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Танцевали все – от мала до велика

Реконструкция событий мая 1945 года началась с объявления о безоговорочной капитуляции Германии и конце Великой Отечественной войны. Голос Юрия Левитана сопроводили троекратные «Ура!», а затем пары закружились в танце под песни «Рио Рита», «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Катюша». Мелодии военных лет исполнили солисты военного духового оркестра.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дети танцевали вальс

Те, кто наблюдал за танцевальными па, в руках держал символ победного мая — букетик сирени. Кроме того, гостям праздника вручили значки и старинные открытки.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ноты

Также в течение дня в ростовских парках работали выставка старинной техники и ретро-автомобилей, были представлены образцы обмундирования и вооружения солдат-красноармейцев. Гости парка имени Горького имели возможность прокатиться на военных легковых автомобилях — ГАЗ-67, Вилмес, ГАЗ-69.

Напомним, в День Победы более 80 тыс. ростовчан приняли участие в акции «Бессмертный полк». Горожане и гости из других районов Донского края пронесли портреты своих героев от площади Карла Маркса до проспекта Буденновского. Кто-то присоединялся к шествию по пути его следования, кто-то по состоянию здоровья завершил шествие чуть раньше.