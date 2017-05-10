«Рио Рита – радость Победы»: Ростов-на-Дону погрузился в атмосферу 45-го
Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Ростовский парк культуры и отдыха имени 1 Мая погрузился в атмосферу весны 45-го. В донской столице вслед за Санкт-Петербургом реализован арт-проект под названием «Рио Рита — радость Победы». 9 мая под песни военных лет здесь, у фонтана, ликовали и танцевали пары всех возрастов — от мала до велика, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы выбрали этот старый городской парк неслучайно. Для точной передачи атмосферы важно, чтобы место имело историю, сохраняло атрибуты времени. Парк имени 1 Мая — редкий для юга России садово-парковый комплекс, сохранивший историческую планировку и элементы озеленения второй половины XIX века. Он имеет статус памятника истории и культуры федерального значения», — отметила председатель оргкомитета арт-проекта Елена Стратьева.
Реконструкция событий мая 1945 года началась с объявления о безоговорочной капитуляции Германии и конце Великой Отечественной войны. Голос Юрия Левитана сопроводили троекратные «Ура!», а затем пары закружились в танце под песни «Рио Рита», «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Катюша». Мелодии военных лет исполнили солисты военного духового оркестра.
Те, кто наблюдал за танцевальными па, в руках держал символ победного мая — букетик сирени. Кроме того, гостям праздника вручили значки и старинные открытки.
Также в течение дня в ростовских парках работали выставка старинной техники и ретро-автомобилей, были представлены образцы обмундирования и вооружения солдат-красноармейцев. Гости парка имени Горького имели возможность прокатиться на военных легковых автомобилях — ГАЗ-67, Вилмес, ГАЗ-69.
Напомним, в День Победы более 80 тыс. ростовчан приняли участие в акции «Бессмертный полк». Горожане и гости из других районов Донского края пронесли портреты своих героев от площади Карла Маркса до проспекта Буденновского. Кто-то присоединялся к шествию по пути его следования, кто-то по состоянию здоровья завершил шествие чуть раньше.