Вашингтон, 9 мая, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил на 12 месяцев действие санкций в отношении правительства Сирии, которые были введены в период с 2004—2012 гг. Документ обнародован во вторник, 9 мая, на официальном сайте Белого дома.

Sempretops.com Трамп

«Жестокость и репрессии по отношению к сирийскому народу, который требует свободы и создания репрезентативного правительства, не только угрожают сирийцам, но и создают нестабильность во всем регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры США блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий товаров и услуг в Сирию.

Читайте также: МИД Сирии: Иностранных военных под эгидой ООН в Сирию не допустят

Читайте также: ООН: Мирные переговоры по Сирии возобновятся в Женеве 16 мая