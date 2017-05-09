Оренбург, 9 мая, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В Оренбурге плохая погода не стала помехой для акции «Бессмертный полк». В колонне по проспекту Победы прошагали более 37 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции в городе. Напомним, праздничная часть в первой половине дня 9 мая в честь Дня Победы на площади им. В.И. Ленина стала укороченной, поскольку из-за ненастья приняли решение отменить театрализованное представление: в финальной части парада в Оренбурге начался сильный дождь.

Наталья Хомутова «Бессмертный полк» собрал свыше 37 тыс. оренбуржцев

Читайте также: В Оренбурге отменили театрализованное представление в честь Дня Победы

Наталья Хомутова «Бессмертный полк» собрал свыше 37 тыс. оренбуржцев

Наталья Хомутова Колонна в движении

Наталья Хомутова Губернатор Оренбуржья Юрий Берг нес портрет своего деда, пропавшего без вести во время войны

Оренбуржцы приходили целыми семьями. Многие горожане были с детьми. По ходу движения колонны многие жители, стоявшие с портретами своих близких фронтовиков и тружеников тыла, вливались в людской поток.

Наталья Хомутова

Наталья Хомутова В акции приняли участие сотрудники полиции

Наталья Хомутова

Возглавили шествие кадеты. Не выделяясь, в колонне шагал и губернатор Юрий Берг. Он нес портрет своего деда Бабакова Егора Андреевича, правда, без фотографии. Как признался глава региона, фото фронтовика не сохранилось в семье. О дедушке мало информации. Известно, что он ушел на войну в июне 1941 года, а в декабре этого же года пропал без вести.

Наталья Хомутова Братья и сестра Стафиловы шествовали с портретами своих прадедушек, из которых двое в войну пропали без вести

Наталья Хомутова На обочинах стояли и любопытные и те, кто с приближением колонны присоединялся к акции

Наталья Хомутова Портреты ветеранов были и на футболках участников акции

Напомним, в 2016 году акция проходила в обеденное время собрала более 30 тыс. участников. В этом году решили перенести мероприятия на вечернее время, как в 2015 году — на 19:00 местного времени (17:00 мск). Одна из участниц в разговоре с корреспондентом отметила, что в прошлом году не смогла попасть на акцию, поскольку работала. Участвовала в 2015 году, в этом году также, благодаря удобному времени, пришла. Война коснулась ее семьи — через войну прошли ее деды.

Наталья Хомутова На мраморных плитах комплекса «Памяти павших в годы войны» оренбуржцы искали имена своих близких и знакомых, оставляя цветы. За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 411 тысяч оренбуржцев. 185 тысяч полегли на полях сражений

«Бессмертный полк» завершил свое шествие возле водонапорной башни, где на обустроенной на время праздника сцене начался концерт.

Наталья Хомутова Колонну «Бессмертного полка» встречают с флагами

Добавим, что спустя какое-то время по завершению акции в городе пошел дождь. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге из-за дождя в первой половине дня 9 мая отменили концертную программу «Победный май» в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках праздничной акции «Любим. Гордимся. Чтим» на пр. Победы для оренбуржцев и гостей города подготовили более 40 тематических и концертных площадок.

Наталья Хомутова До начала акции горожане организовывались, пели песни военных лет

Наталья Хомутова ПО «Стрела» на стендах продемонстрировала фото выпускаемой оборонной продукции

Наталья Хомутова В годы войны оренбургский завод выпускал технику для фронта

Наталья Хомутова Выставка «Тыл фронту», организованная городским музеем истории

Наталья Хомутова По ходу движения колонны «Бессмертного полка», на обочине организовали полевую кухню