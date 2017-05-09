Дождь — не помеха: как прошагал «Бессмертный полк» в Оренбурге
Оренбург, 9 мая, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В Оренбурге плохая погода не стала помехой для акции «Бессмертный полк». В колонне по проспекту Победы прошагали более 37 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции в городе. Напомним, праздничная часть в первой половине дня 9 мая в честь Дня Победы на площади им. В.И. Ленина стала укороченной, поскольку из-за ненастья приняли решение отменить театрализованное представление: в финальной части парада в Оренбурге начался сильный дождь.
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Оренбуржцы приходили целыми семьями. Многие горожане были с детьми. По ходу движения колонны многие жители, стоявшие с портретами своих близких фронтовиков и тружеников тыла, вливались в людской поток.
Возглавили шествие кадеты. Не выделяясь, в колонне шагал и губернатор Юрий Берг. Он нес портрет своего деда Бабакова Егора Андреевича, правда, без фотографии. Как признался глава региона, фото фронтовика не сохранилось в семье. О дедушке мало информации. Известно, что он ушел на войну в июне 1941 года, а в декабре этого же года пропал без вести.
Напомним, в 2016 году акция проходила в обеденное время собрала более 30 тыс. участников. В этом году решили перенести мероприятия на вечернее время, как в 2015 году — на 19:00 местного времени (17:00 мск). Одна из участниц в разговоре с корреспондентом отметила, что в прошлом году не смогла попасть на акцию, поскольку работала. Участвовала в 2015 году, в этом году также, благодаря удобному времени, пришла. Война коснулась ее семьи — через войну прошли ее деды.
«Бессмертный полк» завершил свое шествие возле водонапорной башни, где на обустроенной на время праздника сцене начался концерт.
Добавим, что спустя какое-то время по завершению акции в городе пошел дождь. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге из-за дождя в первой половине дня 9 мая отменили концертную программу «Победный май» в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках праздничной акции «Любим. Гордимся. Чтим» на пр. Победы для оренбуржцев и гостей города подготовили более 40 тематических и концертных площадок.