Луганск, 9 мая, 2017, 20:08 — ИА Регнум. На луганском фронте подразделение специального назначения Народной милиции ЛНР в ночь на 9 мая почти полностью ликвидировало диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

Накануне в распоряжение командования Народной милиции поступили сведения, что поблизости от поселка имени Фрунзе замечены несколько неизвестных лиц в полевой экипировке и с оружием. Вскоре было установлено, что это диверсанты украинской армии в количестве четырех человек.

Для поимки или уничтожения вражеской ДРГ в окрестности поселка имени Фрунзе было направлено подразделение спецназовцев Народной милиции ЛНР. Диверсантов засекли быстро, после чего завязался стрелковый бой. В ходе перестрелки трое боевиков украинской ДРГ были ликвидированы, одному удалось скрыться.

А потом, видимо, в отместку за уничтожение своих диверсантов, украинские военные по состоянию на 8 часов утра 9 мая пять раз подвергли обстрелам поселок имени Фрунзе, возле которого была уничтожена группа диверсантов, поселок Калиновка, села Сокольники и Желобок. Огонь, помимо минометов калибра 82 и 120 миллиметров, автоматических и противотанковых гранатометов, велся также из орудий калибра 122 миллиметра.

В поселке имени Фрунзе осколки снаряда ранили местную жительницу. Когда между обстрелами наступило короткое затишье, раненую женщину отправили в больницу города Стаханов.