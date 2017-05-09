Киров, 9 мая, 2017, 19:55 — ИА Регнум.

Сегодня на Театральной площади Кирова состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парадным строем прошли военнослужащие войск Кировского гарнизона, сотрудники силовых структур, учащиеся кадетских классов и курсанты военно-патриотических клубов, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Кировской области.

Kirovreg.ru «Бессмертный полк» в Кирове

«Нет праздника дороже и радостнее, чем этот день — 9 Мая. Его мы отмечаем всем миром, всей страной, — обратился к собравшимся глава Кировской области Игорь Васильев. — В каждой семье свято хранится память о родных — солдатах Великой Отечественной. И пока жива наша память — живы герои. Мы всегда будем помнить о тех, кто не щадил своей жизни, защищая от захватчиков родную землю. Кто днем и ночью, превозмогая лишения и тяготы войны, помогал фронту — трудился в тылу, спасал раненых, растил детей, воспитывал сирот. Сегодня рядом с нами герои того страшного времени. Дорогие ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами. И сделаем все возможное, чтобы быть вашими достойными преемниками. Чтобы Россия, за свободу которой вы бесстрашно сражались, жила и процветала».

От имени всех ветеранов кировчан поздравил майор запаса, участник Великой Отечественной войны Василий Воронин. Когда началась война, Василию исполнилось 16 лет. Из его родной деревни на фронт ушли 12 мужчин, вернулись только двое тяжело раненых. В 1943 году, в 18 лет, Василий Николаевич был призван в армию и после ускоренной военной подготовки направлен на Северо-Западный фронт. За участие в первом же бою он был награждён медалью «За отвагу». После тяжёлого ранения Василий Воронин вернулся в строй и Победу встретил на передовой, на территории Германии. «Я обращаюсь к вам, наши дети, внуки и правнуки! Берегите нашу страну, как мы сберегли её и отстояли в тяжёлые дни войны», — сказал ветеран.

Труженик тыла Николай Дубовцев рассказал, как 14-летним подростком он помогал фронту, работая в локомотивном депо. На плечи мальчишек легла тяжёлая взрослая работа по ремонту паровозов. «Мы выстояли, выжили и вместе со взрослыми радовались в День Победы. Давайте будем любить свою Родину, чтобы она была ещё более могучей и непобедимой, великой страной, — призвал Николай Дубовцев всех кировчан.

Собравшихся также поздравил председатель правления Кировского регионального отделения организации «Дети войны» Анатолий Метелёв.

В торжественном шествии приняли участие военнослужащие подразделения 304-го Гвардейского Краснознаменного ракетного полка, института микробиологии, 79-й дивизии войск Национальной гвардии РФ, сотрудники региональных подразделений Росгвардии. МЧС России, УФСИН России, службы судебных приставов, батальон патрульно-постовой службы.

В колоннах прошли ветераны боевых действий, кадеты военно-патриотических клубов, члены Кировского отделения Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Замыкать парад доверили самым юным участникам — кадетам 4А класса школы № 18, победителям XIV Всероссийского Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ.

Торжественный парад продолжился праздничным шествием к Вечному огню. Отдельным строем прошёл «Бессмертный полк», в число участников которого вошло 7 тыс. кировчан. Глава Кировской области Игорь Васильев также присоединился к колонне «Бессмертного полка» и возложил цветы к Вечному огню.

В общей сложности в торжествах, посвящённых Дню Победы, приняли участие 12 тысяч кировчан.

Сегодня же Игорь Васильев посетил ЗАТО Первомайский. В торжественном митинге, посвящённом празднованию Дня Победы, участвовало командование и военнослужащие войсковой части № 44 200, руководители организаций и учреждений, жители ЗАТО Первомайский, ученики средней школы, в том числе кадетских классов.

Поздравляя военнослужащих и ветеранов Мелитопольской Краснознамённой ракетной дивизии, Игорь Васильев отметил, что созданная на Северном Кавказе в 1941 году ракетная дивизия с честью прошла боевой путь от стен Сталинграда до берегов Крыма и Прибалтики. Дивизия награждена орденом Боевого Красного знамени и за героическое освобождение Мелитополя получила почётное наименование Мелитопольская. Сегодня военнослужащие дивизии чтят славные боевые традиции своих дедов и прадедов и ответственно выполняют задачи по укреплению обороноспособности страны. «Жители ЗАТО Первомайский, многие из которых по долгу службы прибыли на Вятскую землю из разных уголков нашей Родины, на деле доказывают, что сила нашего народа, нашего государства в единстве, — сказал Игорь Васильев.

По окончании торжественного митинга гости возложили венки к памятнику воинам-мелитопольцам. Затем состоялось праздничное шествие, в котором принимала участие и колонна «Бессмертного полка».