Москва, 9 мая, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В УрФо число участников шествий «Бессмертный полк» превысило 600 тысяч.

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«Более 600 тысяч приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» на территории Уральского Федерального округа — это на 470 тысяч больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

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Почти 800 тысяч человек прошли маршем «Бессмертный полк» в Сибири.

«Количество участников шествия «Бессмертный полк» в Сибирском федеральном округе составило более 780 тысяч участников. Это на 327 тысяч участников больше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-центре МВД России.

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Свыше 285 тысяч участников собрала акция «Бессмертный полк» на Дальнем Востоке.

«Более 285 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» на территории Дальневосточного федерального округа. Это на 170 тысяч участников больше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-центре МВД России.