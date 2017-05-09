Йошкар-Ола, 9 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. «Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась самая страшная война в истории человечества. Победа досталась нам высокой ценой. 70 тыс. жителей Марийской республики не вернулись с полей сражений, — отметил Евстифеев, высказав особые слова благодарности в адрес ветеранов. Руководитель региона пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Завершился митинг возложением цветов и гирлянд к монументу Воинской Славы и Вечному Огню.

Mari-el.gov.ru Военнослужащие проносят копию Знамени Победы 1941- 1945 годов

Основным событием стал Парад Победы. Несмотря на пасмурное небо и утренний дождь на мероприятие пришли множество зрителей. Приветствуя гостей парада, Евстифеев подчеркнул, что и сегодня российские военнослужащие держат равнение на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, защищая рубежи Родины и с честью отстаивая интересы страны за ее пределами. После поздравления прозвучал Гимн России, который пели все трибуны. Перед зрителями маршем прошли парадные роты войсковых частей Йошкар-Олинского гарнизона, военнослужащие 779 и 679 ракетного полка, рота личного состава 290 ракетного полка, шеренги технической ракетной базы и женщин-военнослужащих, парадная рота военнослужащих базы ракет и боеприпасов военно-морского флота. Также парадным маршем перед трибунами прошли сотрудники УФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, колонна Марийского регионального отделения «Союз десантников России», Юнармейского движения России, кадеты и курсанты военно-патриотического клуба «Заря» Марийского радиомеханического техникума.

Также зрители увидели механизированную колонну вооружения и техники времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику — бронированный автомобиль сопровождения «Выстрел», предназначенный для сопровождения колонн с ядерным оружием на полевых позициях и борьбы с диверсионными формированиями противника; пусковые установки ракетного комплекса «Тополь», машину Обеспечения Боевого Дежурства. После шествия выступило подразделение, созданное для выполнения строевых приемов с оружием. На Параде Победы военнослужащие показали плац-концерт.

Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмертный полк», к которому присоединился руководитель Марий Эл Александр Евстифеев. Он шел с портретом своего родственника — участника Великой Отечественной войны Николая Семеновича Поддубицкого. В колонне «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле прошли более 8,5 тыс. человек. «Бессмертный полк» прошел по площади Оболенского-Ноготкова через улицы Комсомольская, Пушкина и Первомайская к Вечному Огню, где его участники возложили цветы к монументу Воинской Славы.

На фронты Великой Отечественной войны из Марийской республики были призваны более 142 тыс. человек, из них более 74 тыс. не вернулись.