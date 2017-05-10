Москва, 10 мая, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Есть спектакли, которые поражают. И вместе с тем, совсем не хочется говорить о них в превосходных степенях: кажется, что любое прямое выражение одобрения будет как-то не к месту, напоминая скорее о золоченых театрах с ухоженными дивами на сцене. А если дива сбежит в сопредельное государство, то можно будет сплетничать с друзьями: вот, мол, а я-то был на концерте, ничего так. Об антигламурном театре Сергея Кургиняна размышляет кинокритик Дмитрий Тёткин.

Na-doskah.ru Спектакль «Бой». Режиссёр Сергей Кургинян

Будучи политологом и лидером общественно-политического движения, Кургинян нередко говорит о том, что режиссура — это его любимое дело. И если бы была возможность, он бы занимался ей по максимуму. Видимо, отсутствие этой возможности и задает режиссеру определенные условия, в которых он не позволяет себе терять ни минуты из имеющегося театрального времени. «Природа не терпит пустоты», говорил Аристотель. Перефразируя, можно применить то же выражение и к постановкам Кургиняна. Тратить время на пустышку, или хотя бы, как когда-то выражались, «милую безделку», нет никакого желания. А Кургиняну есть, что сказать.

Много ли желающих услышать? Да. И в этом еще одно проявление не-пустоты. Театр Кургиняна всегда полон, и не раз зрители сидели на ступеньках и теснились в проходах. Притом, что вход в театр «На досках» бесплатный. И дело здесь не в том, чтобы потешить самолюбие режиссера, набрав полный зал любителей халявы. Ведь если будет не нужно — не пойдут и бесплатно, есть масса возможностей провести время с меньшим напрягом для мозга. Но запрос на это напряжение — есть. По поводу же бесплатного… Кургинян создает не обычный театр. Это паратеатр, нечто мистериальное. Так правильно ли платить ли деньги за участие в таинстве?

Читайте впечатления о театре «На досках» в статье: Кургинян в поисках невозможной простоты

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