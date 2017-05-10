Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Сочинская встреча президентов Путина и Эрдогана в цепи политических событий последнего времени является важным подтверждением верности проводимой Россией стратегии «несгибаемости». Достигнут очень важный прорыв в деле обеспечения безопасности и прекращения войны в многострадальной Сирии. О том, какие более общие тенденции мировой политики обнаруживает сегодняшнее состояние отношений между Россией и Турцией, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сыр голландский

Договоренность по созданию зон безопасности в Сирии важна для всех участников и даст возможность Асаду сконцентрировать силы против «непримиримых», повторив успех предыдущего наступления в 2016 году. Кстати, сирийского президента можно считать наконец-то по факту признанным всеми участниками переговоров, поскольку без участия правительственных сирийских войск никакие зоны безопасности не могут иметь места.

Разумеется, правительство Асада не стало возражать против такой возможности реального укрепления своих дипломатических и военных позиций. Турция же, хотя и пытается на словах придерживаться устаревшей на данный момент линии поведения, в реальности вынуждена следовать за балансом сил, участвуя во взаимодействии с Россией и Ираном с одной стороны и США с другой.

Решающим следствием из этого будет перехват инициативы дипломатическими предложениями России и Ирана, озвученными в Астане в противовес Женевскому формату, на котором еще недавно жестко настаивали США и саудиты.

Подробности читайте в статье: Встреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры

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