Степанакерт, 9 мая, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Первые в столице Степанакерте возвестили о празднике солдаты Армии обороны, прошедшие с военными песнями по улицам столицы, затем, по традиции, прошел огромный поток людей для возложения цветов и венков к мемориальному комплексу Степанакерта, чтоб отдать дань уважения памяти погибших в карабахской войне.

Арцахпресс

Высшее руководство Армении и НКР посетило Мемориал, где возложило цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне и при освобождении Шуши, передает «Арцахпресс».

Среди них были президент Армении Серж Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, экс-президент НКР Аркадий Гукасян, спикер НС НКР Ашот Гулян, премьер-министр НКР Араик Арутюнян, общественные и политические деятели.

Состоялся парад с участием почетного караула Армии обороны Арцаха и военного оркестра. Присутствующие посетили пантеон павших в Арцахской войне. Затем участники церемонии направились в Шуши.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Мовсеса Акопяна, у армянского народа были важные победы на поле боя, а тройной майский праздник — это день признания наших достижений.

«Если, не приведи Господь, снова начнется война, то мы снова завершим ее 9-м мая. Мы — состоявшееся государство, благодаря вооруженным силам у нас защищенная страна. Армянские вооруженные силы вместе со всем армянством всегда готовы защитить нашу родину», — сказал Акопян.

Он пожелал армянскому народу новых побед, но на этот раз на мирном поприще: в спорте, культуре, экономике и других сферах.

Секретарь Совета безопасности Республики Арцах, Герой Арцаха Виталий Баласанян в свою очередь выразил уверенность, что «если снова начнется война, то мы повторно победим».

«Я поздравляю всех с майскими праздниками и желаю мира», — сказал Баласанян, отметив, что «мы изменились, и невозможно, чтобы противник позволил себе посягнуть на нашу землю».

Он отметил, что этот день является историческим и призвал всех армян внести свой вклад в укрепление государственности и государственной границы.