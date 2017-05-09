Рамазан Раджабов ИА REGNUM На параде

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Глава Дагестана на шествии Бессмертного полка

Махачкала, 9 мая, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В шествии приняли участие представители органов исполнительной власти, политических партий, образовательных и научных организаций, учреждений культуры и спорта. Во главе колонны шел глава Дагестана Рамазан Абдулатипов с портретом своего отца, участника войны Абдулатипа Гаджимурадова.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Наша семья

Участники шествия, жители различных городов и районов республики рассказывали о судьбе своих родственников, чьи портреты они несли в колонне.

Рассказывает Заира Амирова — внучка ветеранов Гаджиява Амирова и Мансура Мурталиева. «Мой дед по матери был из села Апши Буйнакского района. Его призвали в возрасте 24 лет в 1941 году. Он был тяжело ранен при форсировании Днепра. Получил огнестрельное ранение обеих ног. Оттуда его отправили в госпиталь и демобилизовали. Всю жизнь страдал от этих ран, пользовался костылями. Работал учителем. Помню, рассказал о том, что он отправился на фронт сразу после свадьбы. А когда вернулся, жена его не узнала. Настолько он исхудал и изменился.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Наши герои

Дед нашей собеседницы по матери — Мансур Мурталиев — был призван, когда ему был 21 год. «Служил под Ленинградом в мотострелковом полку. Он выходил из окружения, попал в плен, провел там неделю. Рассказывал, что его и товарищей немцы не кормили нормально, держали в зиндане. И вот однажды немецкий солдат протянул им воду, а дед захватил его и сдернул вниз. Все, кто был в яме, навалились на фашиста, задушили его и выбрались из ямы. Затем дед снова воевал, получил ранение в руку и был демобилизован», — рассказала участница шествия.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Родные!

По словам другой участницы акции «Бессмертный полк» Надежды Передри, ее сестра Вера Горнукова в 18 лет ушла медсестрой на фронт. Она была донором и многих спасла, отдав свою кровь. На войне встретила мужа — Леонида Горнукова. Победу вместе встретили в Риге и там же сразу поженились.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Отцы и дети

«Вера однажды сдала пол-литра крови раненым. У нее была первая группа, которая всегда востребована. И в этот же день поступил мужчина, отец пятерых детей, и она опять сдала литр крови. Этот мужчина выжил и потом написал нашей маме Елизавете Ефремовне, мол, благодарю вас за такую дочь. Я думаю, она сдала за всю жизнь столько крови, что ее можно записать в Книгу рекордов Гиннеса», — вспоминает Передри.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Их подвиг не забыть

Магомед Тагиров — сын ветерана Курбана Тагирова так рассказывает об отце, чей портрет он нес во время шествия: «Отца призвали на срочную службу в 1938 году. После демобилизации в 1941 году направлялся домой, но началась война и его отправили на фронт. Успел только письмо домой отправить. Дошел до Берлина. После войны еще два года служил в армии, готовил сержантский состав. Он гвардии сержант, замкомвзвода разведки. После войны работал парторгом колхоза, бухгалтером. Очень интересная история произошла с ним 9 мая 1945 года в Берлине. Они сидели с фронтовыми товарищами, отмечали Победу в полуподвальном помещении. Отец поднялся, чтобы произнести тост. В этот момент внезапно прозвучал выстрел, пуля угодила ему в левую часть лба. К счастью, она не задела мозг, ранение было сквозное, и он остался жив. Выяснилось, что стрелял немецкий снайпер. Когда у него спросили, почему он хотел убить именно моего отца, он сказал, что хотел подстрелить офицера, но в итоге выстрелил в того, кто встал первым».

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Наши родные

Всего, по данным МВД по Дагестану, в республике сегодня, 9 мая 2017 года, в колоннах «Бессмертного полка» прошли около 94 тысяч человек. Напомним, шествие в Махачкале проходит уже во второй раз. В 2016 году в нем принимали участие более 17 тысяч человек.