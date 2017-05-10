Одесса, Украина, 10 мая, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций неоднократно делала замечания Украине за отсутствие результатов по расследованию трагедий, связанных с массовыми беспорядками. О том, какие действия украинской администрации возмущают мониторинговую группу ООН, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Особенное недовольство международных наблюдателей вызывает затягивание расследования трагедии 2 мая 2014 года. Руководитель мониторинговой Фиона Фрейзер заявила об этом в своем интервью порталу «Думская» (Одесса). Судебный процесс сопровождается многочисленными нарушениями, общество не доверяет как институту следствия, так и расследованию этого конкретного преступления. 20 так называемых «пророссийских» участников событий находятся под стражей уже три года, хотя вина никого из них не доказана. А единственный обвиняемый в убийствах, запечатленный на видео съемку в тот день, не содержится под стражей.

«Непропорциональность» — так мягко называет Фиона Фрейзер очевидное подавление инакомыслия в «демократической» Украине. Но даже самые смягченные оценки не могут скрыть фактов давления на судей, адвокатов, обвиняемых, пострадавших и свидетелей. Группы лиц, замеченных в оказании такого давления, ооновцы скромно называют «сторонниками единства».

Вполне возможно, что если бы ООН, в лице своих наблюдателей, решилось бы наконец назвать вещи своими именами: «сторонниками единства» — бандитами, а «непропорциональность» — увиливанием, это могло бы ускорить получение результата расследования, за который Фиона Фрейзер так ратует на словах.

Подробнее здесь: Миссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая

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