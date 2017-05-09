Ульяновск, 9 мая, 2017, 19:10 — ИА Регнум. 9 мая в регионе состоялось торжественное прохождение войск Ульяновского гарнизона, посвященное 72-ой годовщине Великой Победы. Участие в торжественном шествии приняли военнослужащие 31-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, курсанты Межвидового регионального окружного учебного центра войск связи, пилоты института гражданской авиации имени Б. Бугаева, парадный расчет Главного управления МЧС России по Ульяновской области, представители войск национальной гвардии РФ, Ульяновской таможни, регионального Управления Росгвардии, а также Федеральной службы исполнения наказаний, сводная рота Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области. Кроме того, по площади прошли учащиеся Кадетской школы №7 имени Веры Кашкадамовой, кадеты Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, кадеты школы-интерната имени генерала Чечеватова «Симбирский кадетский корпус юстиции» из Карсуна, парадный расчёт средней школы №66 города Ульяновска. Впервые в торжественном прохождении войск Ульяновского гарнизона, принял участие парадный расчёт юнармии Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региона

Ulgov.ru «Бессмертный полк» в Ульяновске

На автомобилях УАЗ «Патриот» по площади провезены флаги города трудовой славы, предприятий, работавших здесь в годы войны, флаги «Организаций трудовой славы». Шествие завершил военный оркестр Ульяновского гарнизона.

Подарком для гостей праздника стала музыкально-хореографическая инсталляция «Мы не хотим войны. Мы объявляем мир» с участием лучших творческих коллективов и солистов Ульяновской области. Завершил программу концерт государственного оркестра народных инструментов «Губернаторский».

«День Победы для нас исключительный праздник! Я воевал солдатом в пехоте, на разных фронтах, закончил войну штурмом города-крепости Кенигсберга. На фронт ушел добровольцем из военного училища города Куйбышева. Сразу оказался на Курской дуге, сражался в Белоруссии и Германии. О Победе узнал в городе Пиллау — вечером передали, что война закончилась! Командование выделило всем по сто грамм. Я больше двух лет воевал — был на переднем крае, свои сто грамм на фронте я всегда отдавал — воевал умом. Рад, что сегодня все так торжественно и красиво организовано! Нам это очень приятно, с праздником всех!», — рассказал полковник в отставке Михаил Ефимович Иванов, награжденный орденами «Красной Звезды», орденом Славы III степени, орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«Бессмертный полк» в Ульяновске собрал более 30 тыс. человек. В колонне «Бессмертного полка» прошел и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов — с портретом своего деда Сергея Михайловича Филиппова.

Всего в акции в этом году в Ульяновской области приняли участие более 70 тыс. человек. Подобные мероприятия состоялись во всех муниципалитетах. Ульяновская область уже третий раз принимает участие в этом важном мероприятии. С каждым годом увеличивается количество тех, кто хочет пройти в рядах «полка».