Казань, 9 мая, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Парад начался с театрализованного пролога, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Артисты представили гостям праздника танцевальные и вокальные номера. Между выступлениями и во время них на большом экране позади сцены транслировались архивные фото‑ и видеокадры военных лет, а также небольшие интервью ветеранов. Во время казанского парада было организовано прямое включение с Красной площади в Москве. После исполнения гимна России к ветеранам, труженикам тыла, участникам парада и военнослужащим Казанского гарнизона обратился глава Татарии Рустам Минниханов, поздравив их на русском и татарском языках. После исполнения гимна республики на площади Тысячелетия начался торжественный марш. В параде приняли участие более 1800 человек, 14 единиц техники и 26 парадных расчетов.

Prav.tatarstan.ru Колонна «Бессмертного полка» в Казани

Одним из ключевых мероприятий стала акция «Бессмертный полк», которая в Казани собрала 120 тыс. участников. Вместе с жителями города в колонне прошел глава Татарии Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, глава Госсовета Фарид Мухаметшин, а также представители министерств и ведомств республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Шествие колонны стартовало на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого и прошло по маршруту ул.К.Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская до площади Тысячелетия. Возглавило процессию самое большое Знамя Победы площадью более 200 кв. метров, которое пронесли 600 человек — участники международного молодежного образовательного проекта «Союз — наследники Победы». Всего длина маршрута в Казани составила более 2 км.

Глава Татарии держал в руках фотографию своего дяди со стороны отца — Минниханова Галимзяна Миннихановича. В 19 лет он ушел на фронт, воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в результате ожесточенных боев под Москвой 15 декабря 1941. Премьер-министр Песошин нес портрет своего деда Яковлева Владимира Устиновича. Мэр Казани вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году.

«Бессмертный полк» завершил свое шествие на площади Тысячелетия, где всех участников ожидала грандиозная интерактивная праздничная программа — выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке.