Ереван, 9 мая, 2017, 18:57 — ИА Регнум. В Ереване сегодня, 9 мая, во второй раз прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Участники шествия на площади Свободы в Ереване

Участники акции пронесли по центру Еревана не только фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и родных, которые погибли во время войны в Нагорном Карабахе в 1992—1994 гг., а также боевых действиях в апреле 2016 г.

У каждого пришедшего на акцию своя история родственников. Кто-то ушёл на фронт с первых дней войны, кто-то записался добровольцем в 16 лет, у кого-то дед дошёл до Берлина, а некоторые до сих пор не знают о судьбе отца, деда или прадеда. Таких историй много. Кстати, на официальном сайте «Бессмертного полка» уже записано 212 историй армян.

В акции также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин, который выразил благодарность за организацию акции и пожелал Армении процветания и мирного неба над головой.

«У человека, который не помнит своего прошлого, не помнит свою историю, нет будущего. Мне очень приятно, что именно молодежь тут в Ереване инициировала ряд мероприятий, которые призваны сохранить память о Великой Победе и отдать дань уважения нашим ветеранам, тем кто не вернулся с войны. Это грандиозное, важное событие! Если наша молодежь будет знать о том, что происходило на самом деле, то никто никогда не сможет сдвинуть их с этого места и они будут всегда отмечать этот праздник», — сказал Волынкин журналистам (цитата по «Новости-Армения»).

По заверениям организаторов акции, в этом году в шествии приняли участие около 2 тыс. человек — в несколько раз больше, чем в 2016 г.

Однако официальные лица Армении и представители политических сил пока игнорируют акцию, предпочитая участвовать только в мероприятиях в Нагорном Карабахе, либо в парке «Победы» в Ереване.

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