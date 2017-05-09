Москва, 9 мая, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы для российской нации гораздо более страшными последствиями, чем для государств Европы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

Штандарты и знамёна немцев у стен Кремля

«Если бы нашу страну постигла ужасная трагедия, и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента, — сказал глава государства. — Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса».

Путин добавил, что из документов Третьего рейха, которые до сих пор хранятся в архивах, следует, что в случае успеха нацисты планировали использовать часть русского населения на «рабском производстве», а другую — уничтожить или переселить в труднодоступные регионы и обречь их на постепенное вымирание.

«Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы, — подчеркнул президент России. — Вот о чем мы никогда не должны забывать, вот главное».

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