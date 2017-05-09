Москва, 9 мая, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут переговоры 11 мая в Сочи, в ходе которых обсудят ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает во вторник, 9 мая, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В ходе предстоящей встречи приоритетное внимание планируется уделить актуальным вопросам ближневосточного урегулирования, обсудить ряд практических тем двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Аббас в режиме телемоста поучаствуют в церемонии открытия Многофункционального культурного комплекса в Вифлееме, который был возведен при содействии РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 г. лидер Палестины Махмуд Аббас и советник президента США Джейсон Гринблатт провели переговоры по вопросу израильских поселений в рамках саммита Лиги арабских государств в Иордании.

По словам Аббаса, представитель администрации США «получил разъяснения» по всем вопросам, связанным с израильскими поселениями на территории Палестины.