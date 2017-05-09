Иваново, 9 мая, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Жители Ивановской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» — в память фронтовиков-победителей и в честь Дня Победы. Акция уже традиционно состоялась сегодня, 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Вместе с ивановцами в шествии приняли участие губернатор Павел Коньков, председатель областной думы Виктор Смирнов, члены регионального правительства, глава города Иваново Владимир Шарыпов, представители общественных и молодежных объединений.

Пресс-служба правительства Ивановской области В Иваново к «Бессмертному полку» присоединились 17 тыс. человек

В городах и населенных пунктах региона тысячи жителей прошли колоннами, держа в руках портреты своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Только в областном центре число участников составило около 17 тыс. человек: колонна «Бессмертного полка» прошла от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту и по проспекту Ленина до площади Пушкина.

«Бессмертный полк» — это дань памяти фронтовикам-ветеранам, тем, кто защитил страну и мир, часто ценой своей жизни. Ни одну семью в регионе не обошли стороной трагические события, и в каждой семье — своя история о героизме фронтовиков. Наша семья — не исключение. Оба моих деда — Иван Никитович Коньков и Борис Адамович Яцков — воевали в Великую Отечественную. Борис Адамович погиб в концлагере; Иван Никитович награжден тремя Орденами, в том числе Орденом Красной Звезды. Память о них, об их подвиге мы храним в нашей семье», — поделился семейной историей глава региона Павел Коньков.

Продолжила праздничные мероприятия в Иванове военно-патриотическая акция «Народная Победа» с тематической выставкой военной техники, ретро-автомобилей, интерактивной выставкой сводного поискового отряда «Эхо» и выступлениями лучших творческих коллективов города. Вечером на площади Пушкина состоится молодежный флешмоб «Мы помним! Мы гордимся!» и концертная программа. Завершатся торжественные мероприятия праздничным фейерверком.