Москва, 9 мая, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Не менее 850 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в центре Москвы. Быстро ставшая народной, акция ежегодно собирает в столице участников со всех уголков России и стран бывшего Советского союза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве

В шествии уже традиционно принял участие и президент России Владимир Путин. Он возглавил колонну с портретом отца в руках. Отметим, что в 2017 году в руках «однополчан» можно было заметить все больше самодельных портретов, а также коллажей из снимков сразу нескольких воевавших в Великую Отечественную родственников. Причем желающих принять участие в акции была так много, что доступ к местам сбора в центре Москвы перекрыли еще за три часа до ее начала.

Так, старт акции перенесли к станции метрополитена Динамо. До Тверской заставы и финальной части шествия у Московского Кремля участники прошли порядка 6 км. Удлинение маршрута организаторы пояснили все возрастающим числом участников.

Отметим, что охрану акции в 2017 году обеспечивали силами Росгвардии.