Астрахань, 9 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Астрахань вместе со всей страной отмечает 72-й День Победы в Великой Отечественной войне. Центральным моментом праздника по традиции стал военный парад и шествие «Бессмертный полк».

Jilkin.ru Шествие «Бессмертного полка»

Astrgorod.ru Парад Победы

Участие в параде Победы, который призван продемонстрировать мощь российской армии, приняли более 1000 человек. По площади Ленина прошли парадные расчеты военнослужащих Каспийской флотилии, управления МЧС по Астраханской области, курсанты морской академии имени адмирала Ушакова, представители астраханского казачества и сотрудники других силовых структур. Завершилось масштабное действо прохождением механизированной колонны с военной техникой. В ее составе: бронетранспортёры БТР-80, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования Панцирь-С, ракеты-мишени «Стриж-3» и «Пищаль-Б», корабельные ракеты «Термит».

Jilkin.ru Знамя Победы

Акция «Бессмертный полк» с каждым годом становится все более масштабной. В 2016 году в ней приняли участие 17 тысяч человек. 9 мая 2017 года по центральным улицам Астрахани с портретами своих близких — участников Войны прошли более 20 тысяч астраханцев. Вместе с ветеранами и молодёжью, держа в руках портрет своего деда, Александр Жилкин прошёл в первых в рядах участников акции.

Jilkin.ru «Бессмертный полк» в Астрахани

«Эта акция — ещё одна возможность помнить о тех, кому мы обязаны жизнью. Для многих участие в Бессмертном полку уже стало традицией. Очень приятно, что в рядах участников акции много молодёжи. Я нес в руках портрет моего деда Ивана Васильевича Щербакова, который погиб в 1942 году. Мы чтим его память всей семьёй, из поколения в поколение», — сказал губернатор.

Стартовав от бизнес-центра «Кристалл», который находится на улице Тредиаковского, участники акции — школьники, студенты, представители общественных организаций области, ветераны, трудовые коллективы, простые астраханцы — прошли мимо Покровских ворот Астраханского кремля и присоединились к парадному шествию в честь Дня Победы. Участников «Бессмертного полка» горожане встречали ликованием и криками «Ура!», многие не могли сдержать слёз.

Astrgorod.ru Спасибо за Победу!

После завершения парада все желающие смогли угоститься кашей из настоящей полевой кухни, а также посмотреть праздничный концерт. Проходили мероприятия и на других городских площадках. Так, в Братском саду состоялась акция «Лица Победы». На фоне фотографий фронтовиков из частных альбомов юные астраханцы исполнили вокальные и танцевальные номера, посвященные Дню Победы. Также в Братском саду открылась фотовыставка «Спасибо, ветеран!». Экспозиция включает 43 фотографии. На снимках — кадры с парадов Победы прошлых лет, патриотических акций, митингов и праздников, объединяющих поколения.

Jilkin.ru Более 21 тыс. астраханцев прошли по улицам города с фотографиями своих героев

Вечером у Петровского фонтана на Набережной Волги состоится концерт. Завершится День Победы салютными залпами из четырёх 105-мм салютных установок КРС «Радуга» и шести легендарных 76-мм артиллерийских установок «ЗИС-3» — пушек времён Великой Отечественной войны.