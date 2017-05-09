Вильнюс, 9 мая, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис считает, что в Сейме может быть принято решение продлить льготный тариф НДС на отопление, и расширить круг получателей компенсации за отопление, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 мая.

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«Если мы представим хороший механизм компенсации, тогда получат пособия те, кому они нужны. Одно другому не противоречит. Может применяться и 9-процентный тариф НДС, и компенсация, может быть принят и тот, и тот вариант», — сказал сегодня на брифинге в Сейме глава парламента.

Сегодня на пленарном заседании парламент начал рассматривать предложение расширить круг людей, которые должны получать компенсации за отопление. Предлагается выплачивать компенсации жителям, расходы на отопление которых составляют более 15% от их доходов, а не 20%, как сейчас предусмотрено.

По мнению Пранцкетиса, эта система подходящая, так как компенсации получат те жители, кому они больше всего нужны.

«Конечно, система подходящая. Это расширяет социальное равенство», — сказал спикер Сейма. Между тем консерваторы предлагают продлить льготный 9-процентный тариф НДС на отопление до 1 июня 2020года.