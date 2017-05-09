Тверь, 9 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Более 28 тысяч жителей Твери приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая, в День Победы. В акции принял участие и глава региона Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Всего по региону акция собрала более 79 тысяч участников.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава региона Игорь Руденя принял участие в акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» стала одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы в Твери.

Тысячи жителей города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы «Тверь — город воинской славы» до Обелиска Победы. В шествии приняли участие губернатор Игорь Руденя с семьёй, ветераны, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, глава администрации города Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Пресс-служба правительства Тверской области В ряды «Бессмертного полка» в Твери встали 28 тысяч человек

Колонну возглавили военнослужащие и кадеты — они несли копию Знамени Победы. За ними прошли школьники с «Полотном памяти»: его составили из более чем 3,5 тыс. «солдатских платков» с именами фронтовиков.

У Обелиска Победы участники шествия почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Как символ мира школьники отпустили в небо воздушные шары.

«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран.

В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз. Шествия состоялись не только в Твери, но и в других городах региона.

В этом году жители Верхневолжья впервые смогли рассказать о своих родственниках, прошедших войну, в формате видео. Фильм «Бессмертный полк: Герои всегда с нами…», созданный на основе историй и фото, присланных из разных районов области, 9 мая показали в ходе торжественных мероприятий.

Всего в администрацию города поступило более 200 видеорассказов, записанных тверитянами. Среди них — сюжеты, презентации с фотографиями, видео, снятое на мобильный телефон. Несколько человек написали стихотворения о подвигах своих дедов и продекламировали их на камеру. Почти все школы города прислали видеоролики, записанные учениками вместе с преподавателями. Общая продолжительность видеофильма составила более четырех часов. Он транслируется на большом экране на улице Трехсвятской.

Кроме того, глава региона объявил о продолжении в Верхневолжье благотворительного марафона «Наша Победа», поддержал проведение в Тверской области целого ряда акций и стал инициатором одной из них — «Молодежь помнит». Дети создают полотна памяти, архивы воспоминаний о своих родных, формируют доски почета с историями и фотографиями в городских садах или на главных улицах городов. С «Молодежь помнит» перекликается и акция «Наши герои», которая стартовала впервые в 2017 году в областном центре. Её основная цель — сохранить память о поколении победителей и о подвигах, которые совершались во время Великой Отечественной войны.