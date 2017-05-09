Тирасполь, 9 мая, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе 9 мая прошел военный парад в честь празднования 72-й годовщины Великой Победы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, парад принимал министр обороны ПМР Олег Обручков, а помимо приднестровских подразделений по центральной площади Суворова прошли военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) — несмотря на то, что Молдавия ранее ультимативно потребовала от России отказаться от участия в Параде Победы в Тирасполе.

Парад Победы в Тирасполе

«В одном строю с приднестровцами мы видим лучших солдат Великой России — военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые 25 лет поддерживают мир на нашей благодатной земле, — отметил президент ПМР Вадим Красносельский. — Это очень ценно и значимо для всех нас. И так сложилось, что в 1992 году, после 47 лет мирной жизни, начавшейся после освобождения от немецко-фашистских румынских захватчиков и оккупантов, на нашу землю вновь пришла война. И только русский солдат смог остановить агрессию против Приднестровской Молдавской Республики».

Победа над фашизмом в мае 1945 года — это самое знаменательное и значимое событие 20-го века, отметил президент ПМР. «Благодаря жертвенности советского солдата, советского государства удалось разрушить фашизм и нацизм. Благодаря советскому солдату многие народы получили мир и право жить на этой земле. Стоит полагать, что Европа раскаялась, но это странное раскаяние 45-го года, не 44-го, не 43-го, а 9 мая 1945 года. Я убеждён, что эту нечеловеческую войну остановил именно Советский Союз», — сказал он.

Комментируя примеры переписывания истории во многих постсоветских государствах, Красносельский сказал, что с фашизмом и нацизмом не может быть компромисса. «Те лидеры государств, которые заискивают с нацистами и фашистами, выносят себе приговор, и он вступит в силу рано или поздно. Так делать нельзя и нельзя попирать память предков. Лучший способ забыть свой народ — это забыть свою историю», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Молдавия до сих пор не отошла от реваншистских настроений 90-х годов. «К примеру, господин Снегур (первый президент Молдавии Мирча Снегур — приме ИА REGNUM) заявил, что это Россия напала на свободную Молдавию в 1992 году вместе со злыми приднестровцами. Давайте вспомним историю. 1 марта 1992 года — атака ОПОН на дома офицерского состава, на женщин и детей, на россиян. И ополченцы отбивали эти дома под Кочиерами, а подполковник Бондаренко закрыл своей грудью гранату, которая была кинута в мирных женщин и детей. Поэтому, кто на кого напал, мы прекрасно знаем», — подчеркнул Вадим Красносельский.

По окончании военного парада состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие десятки тысяч приднестровцев. Они направились на Мемориал Славы, чтобы отдать дань памяти и уважения павшим защитникам Отечества. По окончании церемонии возложения цветов колонны жителей столицы направились к военному городку Оперативной группы российских войск в Приднестровье, где был организован целый ряд праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, в том числе реконструкция боя 1945 года.